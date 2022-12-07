Украина проводит массовые публичные расстрелы при попытке покинуть зону боевых действий, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Он подчеркнул, что в России такой практики нет, а вся информация о подобных действиях является фейком.

По поводу покидания позиций на Украине, вы знаете, там расстреливают на месте. Причем проводят даже массовые расстрелы, прямо публичные перед строем. Или без такового. Но это всем хорошо известно, это никакой не секрет. У нас не только ничего подобного нет, у нас даже нет никаких лагерей, зон и так далее, это все чушь, это фейки, — сказал глава государства.