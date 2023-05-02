Путин выразил соболезнования родным и близким Зайцева

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего модельера Вячеслава Зайцева. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил талант кутюрье, его душевную щедрость и безраздельную увлеченность своим делом.

По словам Путина, Зайцев многое сделал для развития отечественной индустрии моды, превратив ее в настоящее, высокое искусство. Его работы дарили людям праздник, радость и красоту.

Светлая память об этом замечательном Мастере и Созидателе навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег, друзей, учеников, — говорится в телеграмме.

Зайцев ушел из жизни 30 апреля в возрасте 85 лет. За несколько часов до смерти он был госпитализирован в Щелковскую больницу с кровотечением в желудке, что было вызвано язвой, от которой страдал модельер.

Советский и российский диктор, актер и радиоведущий Владимир Березин назвал смерть Зайцева уходом эпохи. По его словам, своим талантом модельер «раскрасил черно-белое время яркими красками».

Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию после начала спецоперации на Украине, отреагировала на смерть Зайцева публикацией в соцсетях его черно-белой фотографии со словами «Прощай, мой друг. Спасибо за все».