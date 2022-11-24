Путин встретится с матерями участников СВО

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин встретится с родительницами участников специальной военной операции на Украине. Мероприятие состоится в преддверии Дня матери, сообщили в пресс-службе Кремля.

В преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, Владимир Путин встретится с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции, — говорится в сообщении.

На встречу приглашены матери, чьи сыновья находятся либо в зоне военной операции, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Глава страны встретится с родительницами мобилизованных, добровольцев, контрактников и кадровых военных.

Кроме того, в этот день, 25 ноября, у Путина запланировано участие в мероприятии госкорпорации «Ростех». Известно, что оно будет посвящено 15-летию компании.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подготовка к встрече президента с матерями участников СВО стартовала в начале недели. Песков не уточнил содержание мероприятия.

Однако, по словам одного из источников, мероприятия «логично ляжет в празднование Дня матери», которому в этом году придали «новый стимул» указом об учреждении звания «Мать-героиня».