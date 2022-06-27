Путин встретится с Алиевым и Раиси на саммите в Ашхабаде Путин встретится с президентами Азербайджана и Ирана на саммите в Ашхабаде

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в рамках VI Каспийского саммита в Ашхабаде проведет встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, коллегой из Ирана Ибрахимом Раиси, а также со спикером верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и лично поздравит его с юбилеем, заявил 27 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет РИА Новости. Визит главы государства в туркменскую столицу ранее подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ушаков также заявил, что у российского президента запланирована двусторонняя встреча с действующим президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

С ним будет краткая беседа, после чего предусматривается участие в шестом Каспийском саммите. А после его завершения наш президент проведёт две двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Ибрахимом Раиси, — рассказал помощник президента.

О проведении VI Каспийского саммита ранее сообщила представитель МИД России Мария Захарова. Предыдущее аналогичное мероприятие прошло в 2018 году при участии Путина, тогдашних лидеров Казахстана и Туркмении Нурсултана Назарбаева и Гурбангулы Бердымухамедова, экс-президента Ирана Хасана Рухани и главы Азербайджана Ильхама Алиева. Тогда итогом саммита стало подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Также стало известно, что Путин намерен лично посетить саммит G20 в Индонезии. По словам Ушакова, Кремль уже подтвердил участие в сессиях объединения.