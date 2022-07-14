Путин ужесточил наказание за повторную езду без водительских прав Путин подписал закон об ужесточении наказания за повторную езду без водительских прав

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает более жесткое наказание водителей, которые повторно сели за руль без водительских прав, документ опубликован на портале правовой информации. Максимальное наказание для нарушителей предусматривает до двух лет колонии.

Согласно закону, за повторную езду без водительских прав автолюбителя могут оштрафовать на сумму до 250 тысяч рублей, либо посадить в тюрьму на срок до одного года. Если водитель уже судим за то, что скрылся с места ДТП и при этом насмерть сбил пешехода, ему грозит более крупный штраф — до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков раскритиковал данную инициативу, отметив, что ведение уголовной ответственности за повторную езду без прав может привести к росту коррупции среди инспекторов ДПС.