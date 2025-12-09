ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 11:53

Путин снял Баздникина с должности посла в Северной Македонии

Сергей Баздникин Сергей Баздникин Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

́Президент России Владимир Путин освободил Сергея Баздникина от обязанностей посла в Северной Македонии. Глава государства уже подписал соответствующий указ, документ представлен на портале опубликования правовых актов. Баздникин занимал данный пост с 2018 года.

Освободить Баздникина Сергея Александровича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Северной Македонии, — говорится в указе президента.

Ранее Путин подписал указ о стратегии развития здравоохранения. Согласно нему, к 2030 году в России 90% лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших препаратов должны стать отечественными. В документе данная цель указана как ключевая.

Кроме того, Путин поручил правительству в шестимесячный срок увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни, до 13,6%, а также снизить потребление алкоголя до 7,8 литра этанола на душу населения и улучшить некоторые другие показатели. В частности, достичь уровня технологической независимости в сфере здравоохранения в 80%.

Россия
Владимир Путин
указы
послы
Северная Македония
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский встретился с папой римским Львом XIV
В Петербурге осудили бизнесмена Каштело за убийства 1990-х годов
HR-эксперт рассказал, кому дадут миллион рублей за рождение ребенка
Венгрия подтвердила приверженность позиции по санкциям против России
Путин назначил нового заместителя министра иностранных дел России
В Госдуме обозначили главное событие в российском спорте за 2025 год
«Прилетела месть»: названы возможные версии пропажи модели из Краснодара
Лукашенко отметил поддержку со стороны Москвы по размещению ядерного оружия
Силуанов указал на предел бюджетного стимула
Власти России могут закрепить кресты на гербе России
Многодетным семьям сообщили приятную новость о льготах
В Кремле назвали темы для обсуждения на заседании президентского совета СПЧ
Песков представил неожиданную статистику обращений на прямую линию Путина
Министерство обороны РФ подтвердило крушение самолета в Ивановской области
Лукашенко заявил о проблемах на белорусско-украинской границе
Рой БПЛА, разрушенный дом и раненые: как ВСУ атакуют Россию 9 декабря
«Установка такая»: политолог о плане Зеленского затянуть мирные переговоры
В Госдуме предложили освободить семьи военных от выплат за детские сады
Гастроэнтеролог предупредила о смертельной опасности проглоченной жвачки
В Госдуме предложили повысить МРОТ
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.