Путин снял Баздникина с должности посла в Северной Македонии

́Президент России Владимир Путин освободил Сергея Баздникина от обязанностей посла в Северной Македонии. Глава государства уже подписал соответствующий указ, документ представлен на портале опубликования правовых актов. Баздникин занимал данный пост с 2018 года.

Освободить Баздникина Сергея Александровича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Северной Македонии, — говорится в указе президента.

Ранее Путин подписал указ о стратегии развития здравоохранения. Согласно нему, к 2030 году в России 90% лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших препаратов должны стать отечественными. В документе данная цель указана как ключевая.

Кроме того, Путин поручил правительству в шестимесячный срок увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни, до 13,6%, а также снизить потребление алкоголя до 7,8 литра этанола на душу населения и улучшить некоторые другие показатели. В частности, достичь уровня технологической независимости в сфере здравоохранения в 80%.