Путин рассказал, как дважды был на волоске от смерти Путин рассказал, как дважды чуть не разбился на «борту № 1» и вертолете

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли рассказал, как однажды в двигатель «борта № 1» попала птица. По его словам, он спросил у пилота, что делать, а тот ответил ему: «Дотянем». Путин отметил, что воздушное судно пришлось сажать на промежуточном аэродроме.

На самолете это было: самолет с двумя двигателями, попала птица, и один двигатель заглох. У командира спрашиваю: «Что делать?» Он говорит: «Ну, мы дотянем». Я говорю: «А может, лучше развернуться и сесть?» В конце концов на промежуточный аэродром сели. Всегда нужно делать выбор в пользу безопасности, — рассказал Путин.

Также президент рассказал про внештатную историю с вертолетом.

Нам очень нужно было прибыть на место. Я говорю: «Ну, давайте сядем». Командир вышел. Я уже был президентом. И он говорит: «Я командир судна, и я принимаю решение, я не полечу». Развернулся и ушел. Это чрезвычайно важная вещь. В ваших руках не только ваша собственная жизнь, но и жизнь десятков людей, — добавил президент.

На встрече с представителями авиационной отрасли Путин ранее сообщил, что сильно ругался с главой Минтранса Виталием Савельевым. Глава государства отметил, что он призывал министра уделять больше внимания закупкам отечественной авиатехники. Он подчеркнул, что основные материалы для осуществления воздушных перевозок должны производиться в России.