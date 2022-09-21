Путин рассказал о планах достичь дефицита госбюджета в 0,7% к 2024 году

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Президент России Владимир Путин

Дефицит государственного бюджета планируется сократить до 0,7% к 2024 году, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что в 2023 году дефицит бюджета может быть ниже уровня, заложенного в проекте закона. Он отметил, что в следующем году дефицит бюджета планируется примерно в 2%, а «может быть меньше», поскольку все ресурсы для этого у страны есть.

Сейчас мы, работая над бюджетом, пришли к выводу, что мы где-то в 2024 году выйдем уже на так называемое бюджетное правило и уверенно будем сокращать дефицит бюджета до 0,7%, — сказал Путин.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 20 сентября заявил, что дефицит ВВП в проекте бюджета на следующий год составляет 2%. В абсолютном значении данный показатель равен 3 трлн рублей. По его словам, подобный подход позволит властям не тратить средства Фонда национального благосостояния, обеспечив приемлемый уровень госдолга.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ведомство прогнозирует спад экономики по итогам 2022 в размере 2,9%. Согласно предыдущим прогнозам, спад ВВП должен был составить 4,2%. Решетников добавил, что к концу 2023 года уровень безработицы вырастет до 4,5%, инфляция же по итогам года составит 12,4%. Безработица в 2023 году составит 4,4% после 4,5% в конце этого года.