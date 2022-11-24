Путин рассказал о льготах для бизнеса за внедрение отечественных IT-решений Путин: бизнес с 2023 года получит налоговые льготы при внедрении отечественных IT-решений

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин выступает на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта»

Президент России Владимир Путин заявил, что бизнес сможет с 2023 года воспользоваться налоговыми льготами при покупке и внедрении отечественных IT-решений. Он подчеркнул, что внедрение инноваций не должно сопровождаться для бизнеса значительными издержками.

Начиная с 1 января 2023 года при покупке и внедрении именно отечественных решений, в том числе в сфере искусственного интеллекта, бизнес может воспользоваться налоговыми льготами и направить дополнительные средства на технологическое обновление, — сказал глава государства.

В июне зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с призывом к российским структурам о внедрении отечественных IT-решений. По мнению бывшего президента РФ, это нужно сделать в кратчайшие сроки, иначе госкомпании и госорганы «просто съедят». Он отметил, что вопросы технологического суверенитета государства в сфере критической информационной инфраструктуры имеют ключевую роль и «высочайшую» значимость.

Ранее Путин заявил, что экономика России будет строиться на шести новых принципах. Среди них он выделил достижение настоящего технологического суверенитета, а именно отказ от стандартного импортозамещения в пользу авторских разработок.