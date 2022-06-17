Путин рассказал, кто виноват в начале боевых действий на Украине Путин: боевые действия — это всегда трагедия, но это вынужденная мера

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Президент России Владимир Путин заявил, что боевые действия — «это всегда трагедия». Тем не менее РФ подтолкнули к началу военного конфликта на Украине, отметил он в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме. При этом Путин подчеркнул, что ранее отношения российских властей с украинскими политиками были «нормальными», несмотря на прозападную ориентацию Киева.

Боевые действия — это всегда трагедия. Просто это вынужденные действия с нашей стороны, нас просто подтащили к этой черте. Я вынужден напомнить, как это все складывалось. Послушайте, каким бы прозападным не было правительство на Украине, мы же со всеми нормально работали, — отметил Путин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ на Украине ни на кого не нападала. Он подчеркнул, что нападение на украинской территории произошло на русских. По словам дипломата, у России не было иного выхода.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О ее начале 24 февраля объявил в телеобращении президент Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».