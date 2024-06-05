Путин раскрыл, что лежит в основе его отношений с Лукашенко Путин: в наших отношениях с Лукашенко лежат интересы народов обеих стран

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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент России Владимир Путин рассказал на встрече с руководителями международных информационных агентств, что в основе его отношений с белорусским коллегой Александром Лукашенко лежат интересы народов РФ и Белоруссии. По его словам, в разное время между ними по-разному складывались отношения, но всегда удавалось договориться.

Поскольку в основе отношений лежат фундаментальные интересы обоих народов — российского и белорусского, — всегда, именно опираясь на это, удавалось найти решение даже самым сложным вопросам, — отметил Путин.

Он подчеркнул, что при решении любой проблемы и при совершении определенного шага они с Лукашенко смотрят на интересы России и Белоруссии в сфере экономики, политики и даже экологии. Российский лидер напомнил, что между государствами товарооборот достигает почти $50 млрд.

24 мая Путин и Лукашенко во Дворце Независимости в Минске провели двусторонние переговоры. Кроме лидеров на встрече не было никого. Президенты тет-а-тет обсуждали перспективы сотрудничества, инновации, совместные проекты, связанные с импортозамещением.

Путин также посетил неформальный ужин в деревне под белорусской столицей по приглашению Лукашенко. Белорусский президент угощал своего гостя сальтисоном и мачанкой.