Путин пригласил Лукашенко в гости после переговоров

Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко, Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в рамках визита в Минск пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко в гости. По данным Telegram-канала «Пул первого», лидеры договорились и о дальнейших встречах, взаимодействии в целом.

В публикации отмечается, что визит российского президента в Белоруссию длился 25 часов, 14 из которых главы двух стран работали и общались. Путин также посетил неформальный ужин в деревне под Минском по приглашению Лукашенко. Авторы канала отмечают, что он длился почти четыре часа.

24 мая президент России и глава Белоруссии во Дворце Независимости провели двусторонние переговоры. Кроме Путина и Лукашенко на встрече не было никого. Президенты тет-а-тет обсуждали перспективы сотрудничества, инновации, совместные проекты, связанные с импортозамещением. После переговоров лидеры присоединились к делегациям и вышли к журналистам.

Президент России прибыл в столицу Белоруссии 23 мая. Александр Лукашенко встретил Владимира Путина в аэропорту и пригласил его на встречу.

Президент Белоруссии ранее заявил, что Москва и Минск не нагнетают обстановку, проводя совместные учения по применению нестратегического ядерного оружия. Лукашенко отметил, что это нужно для того, чтобы «не пропустить удар».