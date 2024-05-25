Лукашенко угостил Путина национальными сальтисоном и мачанкой

Фото: kremlin.ru/Дмитрий Азаров, «Коммерсант»

Владимир Путин, Александр Лукашенко

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко попробовали блюда национальной кухни республики во время неформальной встречи под Минском. Ужин глав государств длился порядка четырех часов. В ходе него российского президента угостили сальтисоном и мачанкой, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Сальтисон представляет собой колбасное изделие из свиных субпродуктов. Мачанка же напоминает густой молочный или мясной соус. Это блюдо подали с блинами, драниками и запеченной картошкой по-деревенски.

Также Путин и Лукашенко попробовали холодник и белорусское сало. Холодник, как правило, делают на свекольном или щавелевом отваре. Не обошлось и без маринованных грибов из Беловежской Пущи, чая с хворостом и клубники с медом.

Как уточнил канал, на столе также присутствовали известные народные напитки. Речь однако идет не об алкоголе, так как оба президента — непьющие, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Путин в рамках визита в Минск пригласил Лукашенко в гости. Лидеры договорились и о дальнейших встречах. Визит российского президента в Белоруссию длился 25 часов, 14 из которых главы двух стран работали и общались.