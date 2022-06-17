Путин: проблемы в экономике будут нарастать, мы отдаем себе в этом отчет

Фото: Бобылев Сергей/Фотохост-агентство ТАСС

Президент России Владимир Путин

Проблемы в экономике будут нарастать, признал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ПМЭФ. Он добавил, что правительство осознает это и готово предпринимать меры по контролю ситуации.

Мы ждем еще проблем, они будут нарастать, мы отдаем себе в этом отчет. Но в некоторых отраслях есть рост, в таких как сельское хозяйство — там 2,3% за четыре месяца, а за январь вообще 3,2%. В строительном комплексе за апрель вообще почти 8%, — сказал Путин.

Он добавил, что есть и падения. Президент указал на «просадку» в металлургии и автопроме, однако напомнил о мнении экспертов, что они были «переразмеренными». В любом случае, это живые отрасли, подчеркнул Путин.

Ранее президент России назвал шесть новых принципов в формировании экономики страны. В их числе он назвал открытость, опора на предпринимательские свободы, ответственная макроэкономическая политика, социальная справедливость, опережающее развитие инфраструктуры и достижение настоящего технологического суверенитета.