Путин призвал убрать препятствия для внедрения искусственного интеллекта

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин обратился к правительству и компаниям, разрабатывающим искусственный интеллект, с требованием изменить регламенты, препятствующие внедрению ИИ в разные сферы жизни, сообщили на сайте Кремля. Российский лидер убежден в том, что только с помощью наращивания практического опыта «работа будет эффективна».

Прошу правительство вместе с альянсом (компаний в сфере искусственного интеллекта. — NEWS.ru), разработчиками, представить предложения по изменению нормативных требований, препятствующих внедрению искусственного интеллекта, — заявил Путин на конференции «Сбербанка».

Кроме того, Путин рассказал, что дефицит профессионалов в сфере ИИ очень большой. Он призвал внедрять элементы его изучения в курсы математики в школах.

Ранее экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что искусственный интеллект — будущее не только экономики, но и всего общества: на этой технологии будет лежать основа производства. По его словам, ИИ будет выполнять все важнейшие производственные задачи, а это означает промышленную революцию, которую в свое время произвело электричество. С экономической точки зрения, данная технология поможет в планировании, переустройстве и управлении производственными процессами, исследовании рынка и оптимизации производства.

1 ноября в Амурской области стартовал 24-й региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Целый месяц участники соревнования из всех регионов России будут разрабатывать алгоритм по прогнозированию длительности маршрутов пассажиров для московского метро. Организатором чемпионата выступает Министерство экономического развития РФ. Оператором проекта стала президентская платформа «Россия — страна возможностей».