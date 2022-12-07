Путин призвал не молчать о политических репрессиях во времена СССР

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Российские специалисты не должны забывать об увековечивании памяти жертв политических репрессий, подчеркнул президент страны Владимир Путин. В ходе заседания Совета по гражданскому обществу и правам человека глава государства сказал, что репрессии — это сложная страница в истории страны. В разговорах на данную тему ничего нельзя замалчивать, подчеркнул президент.

Это (политические репрессии — NEWS.ru) тяжелая страница в нашей истории. История такая, какая она есть. Я много раз об этом говорил, здесь ничего нельзя замалчивать, — заявил Путин.

Глава государства добавил, что в рамках работы с изучением истории репрессий ни один факт нельзя позволять использовать против России: как вообще, так и в частности, особенно как сейчас.