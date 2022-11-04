Путин призвал эвакуировать жителей Херсона Путин: тех, кто проживает в Херсоне, необходимо вывезти из зоны боевых действий

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Жители Херсона

Президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами заявил о необходимости эвакуировать жителей Херсонской области из зоны наиболее опасных боевых действий. Российский лидер подчеркнул, что мирное население не должно страдать от обстрелов.

Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных боевых действий. Гражданское население не должно страдать от обстрелов, наступательных, контрнаступательных и прочих мероприятий, связанных с военными действиями. Поэтому такие ребята, как вы, делают все для того, чтобы вывезти людей в безопасную зону. Это, конечно, правильно, — сказал Путин.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что российские войска могут вскоре покинуть Херсон и переместиться на левый берег Днепра. Сам город находится на правом берегу реки.

Он также назвал ситуацию на линии фронта в регионе некритичной. По его словам, все попытки украинских войск прорвать оборону успешно отражаются, а массового скопления подразделений ВСУ на линии фронта не видно.