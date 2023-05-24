Путин предрек ЕАЭС технологический прорыв Путин: ЕАЭС придет к созданию чипов в 0,7 нанометра

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе Евразийского экономического форума, что ЕАЭС в перспективе придет к созданию чипов в 0,7 нанометра, передает РИА Новости. Так российский лидер прокомментировал слова коллеги из Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он часто обсуждает с ним вопросы развития микроэлектроники.

Пока нет у нас, но подойдем к этому, — сказал Путин.

Глава государства при этом не стал уточнять примерные сроки появления подобных чипов в пространстве ЕАЭС.

Тайваньская компания TSMC планирует к 2026 году наладить массовый выпуск микропроцессоров с техпроцессом в 2 нанометра.

Ранее разработчик сайта Кремля Артем Геллер заявил, что отечественные специалисты пока не готовы к тому, чтобы все время работать над новыми версиями создаваемого в стране программного обеспечения. По его словам, конкурентоспособные IT-продукты могут появиться в России, но на это уйдет не менее трех лет. При этом, отметил Геллер, неизвестно, хватит ли на это сил и денег. По его словам, до тех пор, пока в стране не появится собственное ПО, российские разработчики будут пользоваться пиратским софтом и этому вряд ли что-то помешает.