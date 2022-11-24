Путин предостерег Грефа от обмана Путин посоветовал Грефу следить за возможными потерями Сбера, раз его можно обмануть

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Владимир Путин и Герман Греф

Президент России Владимир Путин предостерег председателя правления Сбербанка Германа Грефа от обмана. В ходе пресс-конференции по искусственному интеллекту руководитель кредитной организации представил главе государства сотрудника Института ИИ Семена Буденного, после чего Греф попал в неловкую ситуацию. Председатель правления заявил, что молодой человек является «родственником» полководца Буденного, однако сам он опроверг слова Грефа. Тот пожаловался, указав, что его «обманули».

Нехорошо, когда руководителя Сбера обманывают. Внимательно следите за возможными потерями, — пошутил Путин.

В ходе пресс-конференции президент России также обратился к правительству и компаниям, разрабатывающим искусственный интеллект, с требованием изменить регламенты, препятствующие внедрению ИИ в разные сферы жизни. Российский лидер убежден в том, что только с помощью наращивания практического опыта «работа будет эффективна».

Экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с NEWS.ru подчеркивал, что искусственный интеллект — будущее не только экономики, но и всего общества: на этой технологии будет лежать основа производства. По его словам, ИИ будет выполнять все важнейшие производственные задачи, а это означает промышленную революцию, которую в свое время произвело электричество.