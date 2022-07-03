Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости республики. Глава страны подчеркнул важность имеющихся и укрепляющихся уз дружбы между Минском и Москвой, а также гражданами стран. Президент России указал, что вместе государства преодолевают «серьезные испытания» и «отстаивают интересы на мировой арене».

Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь наращивать конструктивные двусторонние связи, совершенствовать институты Союзного государства и продвигать интеграционные процессы на евразийском пространстве. Это, несомненно, отвечает коренным интересам россиян и белорусов, — говорится в поздравительной телеграмме.

В заключение Путин пожелал белорусскому народу благополучия и процветания.

Накануне Путин указал на то, что Запад подтолкнул Россию и Белоруссию к еще большему объединению. По его словам, совместная работа двух стран даст возможность снизить ущерб от рестрикций, а также освоить выпуск востребованной продукции и расширить сотрудничество с дружественными государствами.