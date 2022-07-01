Путин: Запад подтолкнул Россию и Белоруссию к еще большему объединению Путин: Запад подталкивает Россию и Белоруссию к ускорению объединительных процессов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Президент России Владимир Путин заявил, что беспрецедентное политическое давление и санкции «коллективного Запада» подталкивают РФ и Белоруссию к ускорению объединительных процессов. Соответствующее обращение к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии опубликовано на сайте Кремля. По словам Путина, совместная работа двух стран позволит минимизировать ущерб от санкций, осваивать выпуск востребованной продукции и расширять сотрудничество с дружественными странами.

Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого «коллективного Запада» подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы, — подчеркнул Путин.

Ранее эксперты также отмечали, что процесс интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства активизируется в том числе под давлением санкций Запада. Первые результаты власти рассчитывают получить уже к 2024 году, а председатель Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что государства должны интегрироваться прежде всего ради собственной безопасности.

В то же время профессор факультета социальных наук Алексей Макаркин считает, что Россия может столкнуться с негативными последствиями при углублённой интеграции Белоруссии с введением общей валюты и единых органов власти. По его словам, у россиян сформирован неверный взгляд на происходящее в соседней стране, жители которой выступают за суверенитет своего государства и европейский путь его развития. С другой стороны, глубокая интеграция России и Белоруссии способна положительно сказаться на внутрироссийских настроениях. В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что единое Союзное государство Белоруссии и России предполагается выстроить на новых принципах, подразумевающих суверенное развитие обеих стран, что может быть интересно и другим республикам бывшего Советского Союза.