Путин поручил кабмину обеспечить работу «ГосТеха» Путин поручил кабмину обеспечить работу единой цифровой платформы «ГосТех»

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить функционирование единой цифровой платформы «ГосТех», соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Кабмин должен с 1 апреля начать осуществление необходимых мероприятий.

Правительству РФ обеспечить к 1 апреля 2023 года функционирование единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех» в соответствии с требованиями о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, — говорится в указе.

Согласно документу, создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем с использованием «ГосТеха» будут осуществляться в отношении федеральных информационных систем с 1 апреля 2023 года, а региональных — с 1 января 2024 года. Отмечается, что их создание начнется после оценки экономической и технологической целесообразности.

«ГосТех» не будет использоваться в организациях и компаниях, чья деятельность содержит сведения, составляющие гостайну, служебную тайну в сфере обороны, а также тайну следствия и судопроизводства. Указ вступил в силу со дня опубликования.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководство России долгое время не занималось военкоматами, тогда как в настоящий момент пришла пора плотно заняться их цифровизацией.