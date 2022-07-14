Бизнес обяжут заключать госконтракты для войсковых операций за рубежом Путин подписал закон о введении спецмер в экономике при проведении войсковых операций за рубежом

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении проведения Вооруженными силами РФ, другими войсками и органами контртеррористических и иных операций за рубежом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и наделяет правительство РФ правом принять решение о введении специальных мер в сфере экономики.

Кроме того, специальные меры кабмина предусматривают «разбронирование материальных ценностей государственного резерва, временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов». Юридические лица в случае введения спецмер не вправе отказываться от заключения договоров и госконтрактов, целью которых является обеспечение проведения операций за пределами России.

Ранее сенаторы также одобрили сопутствующий закон, которым вносятся поправки в Трудовой кодекс РФ. Отмечается, что при введении спецмер в сфере экономики кабмин сможет устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, включая порядок и условия привлечения к сверхурочной работе.

При этом вице-премьер РФ Юрий Борисов уточнил, что законопроекты не предполагают перепрофилирования гражданских предприятий для нужд Вооруженных сил РФ и направлены на более эффективное выполнение гособоронзаказа соответствующими предприятиями.