Путин подписал закон о призыве осужденных на службу по контракту Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на контрактную службу

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности призыва на военную службу по контракту в период военного положения граждан с судимостью, за исключением тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления. В рамках этого же закона ограниченно годные россияне также смогут заключать контракты с Вооруженными силами РФ в период мобилизации и военного времени. Документ опубликован на портале правовой информации.

Контракт с Минобороны не вправе заключить осужденные, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, преступления против половой неприкосновенности детей, а также помещенные под стражу за шпионаж, захват заложников и за экстремистскую деятельность.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце мая. Нижняя палата парламента приняла закон 20 июня, Совет Федерации одобрил его на следующий день, после чего документ был направлен на подпись главе государства.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что в новых добровольцах для участия в специальной военной операции на Украине нет необходимости. По его словам, каждые сутки страна «получает полк» контрактников — договор с армией заключают в среднем по 1336 человек.