Путин: поддержка жителей Донбасса не устраивает многих партнёров России

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жители Донбасса нуждаются в поддержке и защите со стороны России, невзирая на негативную реакцию западных партнёров, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые приводит РИА Новости, это необходимо сделать прежде всего из гуманитарных соображений.

Принципиальная позиция России по защите и поддержке жителей Донбасса, конечно, не устраивает многих партнёров, но это люди, которые реально сейчас в этой поддержке нуждаются, — подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин поздравил главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина с национальным праздником — Днём ДНР. Путин подчеркнул, что восемь лет назад народ ДНР сделал выбор в пользу государственной независимости, и выразил уверенность в скорой победе в спецоперации на Украине. Также Путин пожелал Пушилину крепкого здоровья и успехов, а всем его согражданам — мужества, стойкости и силы духа.

Сам Пушилин также поздравил сограждан с Днём Республики и заявил о грядущем «освобождении территории ДНР в её конституционных границах». По его словам, жители республики показали пример того, как нужно защищать свою землю, ценности, правду и будущее, и продемонстрировали массовый героизм и стойкость. Глава ДНР пожелал согражданам мира, счастья и благополучия.