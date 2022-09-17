Путин поддержал Узбекистан в стабилизации обстановки в Каракалпакстане

Российский президент Владимир Путин в разговоре с лидером Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым выразил поддержку усилиям руководства страны по стабилизации обстановки в Каракалпакстане, сообщает пресс-служба Кремля. Главы государств также обсудили в беседе вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической сфере.

С российской стороны выражена поддержка усилиям руководства Узбекистана по стабилизации обстановки в Каракалпакстане, — говорится в сообщении.

Беспорядки в Нукусе, столице Каракалпакстана, вспыхнули 1 июля, когда жители вышли на демонстрацию против поправок в конституцию. Изменения могли лишить нацреспублику суверенитета и права на отделение от Узбекистана. В результате, по данным Нацгвардии Узбекистана, погибли 18 человек и еще 243 пострадали, 94 потребовалась госпитализация. Глава Минздрава Каракалпакстана Султанбек Зияев заявил, что в больницах оказались тысячи человек.

После этого верхняя и нижняя палаты узбекистанского парламента поддержали указ президента страны Мирзиеева, согласно которому на территории автономной Республики Каракалпакстан вводится чрезвычайное положение (ЧП). Режим ЧП был отменен 21 июля.