Парламент Узбекистана одобрил указ Мирзиеева о введении режима ЧП

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащие вооруженных сил Узбекистана

Верхняя и нижняя палаты узбекистанского парламента поддержали указ президента страны Шавката Мирзиеева, согласно которому на территории автономной республики Каракалпакстан вводится чрезвычайное положение (ЧП). Накануне в столице узбекистанского региона Каракалпакстан — Нукусе — мирные жители 1 июля вышли на митинг против принятия поправок, которые лишают нацреспублику суверенитета и соответствующего права на отделение от Узбекистана.

Совместное решение (об одобрении ЧП — News.ru) обеих палат парламента подписали председатель Сената Танзила Нарбаева и спикер Законодательной палаты Нурдинжон Исмаилов, — сказано в сообщении, опубликованном на сайте законодательной палаты Узбекистана.

Ранее сообщалось, что Ливийская народная армия (ЛНА) 2 июля перешла на сторону протестующих в Узбекистане. Официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари заявил, что командование «следует за народным движением, которое выражает законные требования».

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следующая схватка в борьбе за передел мира пройдет в Центральной Азии. Симптомы этого уже появились, отметил он на торжественном собрании по случаю Дня независимости республики. Он подчеркнул, что в мире зарождается многополярность, но США все еще хотят доминировать.