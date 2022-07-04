Во время беспорядков в Нукусе погибли почти 20 человек

Жертвами беспорядков в Нукусе, столице республики Каракалпакстан, стали 18 человек, заявил прокурор отдела Генеральной прокуратуры Узбекистана Аброр Маматов в ходе онлайн-брифинга. Как передает РИА Новости, еще 516 граждан были задержаны — их постепенно отпускают домой.

В Нукусе в результате массовых беспорядков 18 человек скончались от полученных тяжких травм, — сказал Маматов.

Ранее пресс-секретарь Национальной гвардии Узбекистана Даврон Джуманиязов сообщил о 243 пострадавших в беспорядках. Из них 94 человека были госпитализированы. Отметим, что глава Минздрава Каракалпакстана Султанбек Зияев заявил, что в больницах оказались тысячи человек. По его словам, медицинские учреждения города переполнены.

1 июля в столице Каракалпакстана мирные жители вышли на митинг против принятия поправок, которые могли лишить нацреспублику суверенитета и соответствующего права на отделение от Узбекистана.