Президент Узбекистана досрочно отменил режим ЧП в Каракалпакстане

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев досрочно отменил режим чрезвычайного положения в Каракалпакстане, который был введен из-за массовых протестов в регионе, указ появился на сайте главы государства. Режим ЧП перестанет действовать с 21 июля.

Президент Шавкат Мирзиеев, принимая во внимание обращение представителей республики Каракалпакстан, а также учитывая, что в регионе восстановлен общественный порядок, обеспечены безопасность граждан, защита их прав и свобод, подписал указ о досрочном прекращении действия чрезвычайного положения на территории Каракалпакстана с 05:00 часов 21 июля, — указано в заявлении.

Беспорядки в Нукусе, столице Каракалпакстана, вспыхнули 1 июля, когда жители вышли на демонстрацию против поправок в конституцию. Изменения могли лишить нацреспублику суверенитета и права на отделение от Узбекистана. В результате, по данным Нацгвардии Узбекистана, погибли 18 человек и еще 243 пострадали, 94 потребовалась госпитализация. Глава Минздрава Каракалпакстана Султанбек Зияев заявил, что в больницах оказались тысячи человек.

После этого верхняя и нижняя палаты узбекистанского парламента поддержали указ президента страны Мирзиеева, согласно которому на территории автономной Республики Каракалпакстан вводится чрезвычайное положение (ЧП).