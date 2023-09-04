Путин охарактеризовал контрнаступление ВСУ одной фразой Путин назвал украинское контрнаступление в зоне СВО провалом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин назвал украинское контрнаступление провалом. На пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом он заявил, что на сегодняшний день ситуация в зоне СВО складывается именно так, однако нужно смотреть, что будет дальше.

Это не пробуксовка, это провал. На сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет, — сказал Путин.

Ранее военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов сообщил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины скоро подойдет к своему окончанию. По его словам, этому поспособствуют изменения погоды, сильная оборона российской армии и потери ВСУ западной техники.

До этого офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончится до конца сентября. По его словам, этот сценарий возможен из-за высоких потерь украинской армии и начала сезона дождей. Дэвис также указал, что крупномасштабное наступление ВСУ принесло незначительные успехи в некоторых регионах, однако со стратегической точки зрения линия соприкосновения почти не изменилась с начала 2023 года.