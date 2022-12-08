Путин оценил работу авиации России в зоне СВО Путин: российская авиация в зоне СВО работает хорошо и эффективно

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин положительно оценил работу авиации РФ в зоне проведения специальной военной операции на Украине. По словам главы государства, она ведется эффективно и хорошо. Он подчеркнул, что авиация вносит существенный вклад в эффективность действий армии, сообщает РИА Новости.

Авиация работает очень хорошо. И на боевом дежурстве очень хорошо, фактически круглосуточном, очень эффективно себя показывает. Все вовремя делают. И очень грамотно работают. И штурмовики воюют отлично, и сушки очень хорошо. Вооружение хорошее. Оказывают существенный вклад в эффективность действий армии, — заявил президент.

Ранее Путин поддержал разволновавшегося Героя России ефрейтора Давида Малыйкина во время выступления в Кремле. В ходе мероприятия по случаю вручения медали «Золотая звезда» военнослужащий неожиданно забыл слова. Президент сказал военному «не смущаться», добавив, что «здесь все свои».