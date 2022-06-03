Путин объяснил рост инфляции в США Путин: инфляция в США вызвана «непродуманными действиями» властей

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин

Инфляция в США является следствием «непродуманных действий» властей, а не спецоперации России на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул в эфире телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» с Павлом Зарубиным, что долларовый «печатный станок» также негативно повлиял на финансовую стабильность. Интервью транслировал телеканал «Россия 1».

Путин подчеркнул, что американский Минфин признает проблемы, повлекшие за собой кризис. Однако, по его словам, страны Запада ищут возможности, чтобы перекинуть проблемы на Россию.

Это беспрецедентная работа печатаного станка. Общий объем денежной массы вырос на 38,6%. Видимо, финансовые власти исходили из того, что доллар — мировая валюта и он, как обычно, рассосется по всей мировой экономике и будет незаметно. Оказалось, что это не так. Министр финансов недавно заявила, что они совершили ошибку. Так что эта ошибка финансовых властей США, она никак не связана с действиями России на Украине, — сказал президент.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен в интервью CNN признала, что ее прогнозы относительно инфляции в стране были слишком оптимистичными. По ее словам, власти Соединенных Штатов Америки не ожидали взрывного роста цен на энергию и продовольствие, а также глобального нарушения цепочек поставок.

Ранее средняя цена на бензин в США снова установила исторический максимум, достигнув $4,622 за один галлон (3,785 литра). Рост стоимости топлива в Соединенных Штатах Америки продолжается с конца зимы, а в последние недели ценники регулярно бьют новые рекорды.