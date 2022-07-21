Путин обсудил ситуацию на рынке нефти с саудовским принцем

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. На сайте Кремля сообщается, что стороны обсудили текущую ситуацию на рынке нефти. Главы государств обратили внимание на важность дальнейшей работы в рамках ОПЕК+, отметив, что все страны-участницы организации справляются с возложенными на них обязательствами по поддержанию баланса и стабильности на рынке энергоносителей.

Обстоятельно рассмотрена текущая ситуация на мировом нефтяном рынке. Акцентирована важность дальнейшей координации в рамках «ОПЕК плюс». С удовлетворением отмечено, что страны-участницы этого формата последовательно выполняют взятые на себя обязательства с целью поддержания необходимого баланса и стабильности на мировом рынке энергоносителей, — сказано в сообщении.

Помимо этого, стороны обменялись мнениями о текущей обстановке в Сирии, учитывая прошедшую 19 июля в Тегеране встречу глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

Ранее издание Global Times написало о том, что встреча Путина с лидерами Турции и Ирана в Тегеране является «ответным ударом» на попытки США отстоять свои позиции в регионе. По мнению экспертов, визит Путина в Иран приобрел большую важность на фоне недавней поездки американского президента Джо Байдена на Ближний Восток. В китайском издании полагают, что Байден не смог убедить Саудовскую Аравию нарастить нефтедобычу. Путин же, в свою очередь, обсудил ряд стратегически важных вопросов, в том числе урегулирование в Сирии.