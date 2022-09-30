Путин обсудил с королем Бахрейна двустороннее сотрудничество

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, обсудил двустороннее сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что переговоры прошли по инициативе бахрейнской стороны. Стороны договорились и дальше развивать отношения двух стран в конструктивном ключе.

По инициативе бахрейнской стороны состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, — сказано в пресс-релизе.

Главы двух стран также договорились выстраивать отношения взаимовыгодно.

Американский президент Джо Байден ранее заявил, что США намерены вместе с союзниками защищать территорию НАТО. Он также отметил, что Соединенные Штаты продолжат в отношении Украины двигаться тем же курсом, что и прежде. Американский лидер отметил, что США продолжат признавать Украину в прежних границах. Он также заверил, что Вашингтон поддержит усилия Киева, направленные на возвращение территорий, и «привлечет Россию к ответственности».