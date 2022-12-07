Путин обсудил с главой ОАЭ нефтяной рынок после введения «потолка цен»

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поговорил с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном о ситуации на нефтяном рынке после введения потолка цен на российскую нефть со стороны Запада. Telegram-канал Кремля уточняет, что в рамках телефонной беседы стороны отметили эффективность работы механизмов ОПЕК+, подчеркнув последовательное выполнение обязательств всеми участниками организации.

Отмечена эффективность совместной работы в рамках «ОПЕК плюс» по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка. В этом контексте затронута ситуация в связи с противоречащими принципам мировой торговли попытками ряда западных стран ввести антирыночные ограничения на стоимость российского нефтяного сырья, — сказано в сообщении.

Помимо этого, Путин и Аль Нахайян обсудили вопросы развития российско-эмиратского сотрудничества с учетом соглашений, достигнутых в рамках встречи 11 октября в Санкт-Петербурге.

Внимание уделено также продвижению торгово-экономической кооперации, в том числе в транспортно-логистической и энергетической сферах, — уточнили в Кремле.

На предыдущей встрече Путина с Аль Нахайяном российский глава заявил, что отношения между двумя странами являются важным фактором стабильности в регионе и в мире. В рамках беседы стороны обсудили вопросы, связанные с ситуацией в Сирии и вокруг нее.