В Кремле сообщили, что Путин застрял в Санкт-Петербурге Песков: Путин не смог вылететь из Санкт-Петербурга в Псков из-за непогоды

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Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин 28 декабря не посетит Псковскую область, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. По словам пресс-секретаря главы государства, после неформального саммита лидеров стран — членов СНГ в Санкт-Петербурге президент не смог вылететь из Пулково из-за погодных условий. Ожидалось, что Путин примет участие в открытии завода «Титан-Полимер» в регионе.

Путин сегодня должен был вечером лететь в Псковскую область, в командировку, но в итоге по летным условиям это не представляется возможным, поэтому он проведет в режиме видеоконференции из Петербурга мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода «Титан-Полимер», — сказал Песков.

Песков добавил, что на новом заводе будет налажен выпуск полимерной продукции, которая используется и в фармацевтических целях, и для производства различных видов упаковок.

Неформальный саммит стран СНГ прошел в Санкт-Петербурге с 26 по 27 декабря. В нем участвовали президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

Лидеры государств подвели итоги уходящего года и обсудили планы по дальнейшему взаимодействию. Лукашенко в ходе саммита пообещал, что 2023 год будет «самым счастливым и удачным».