Путин назвал общее число мобилизованных Путин сообщил, что в России мобилизовано 318 тысяч человек

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Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе частичной мобилизации было призвано 318 тысяч человек. Глава государства добавил, что поток добровольцев в ВС РФ не прекращается, поэтому число мобилизованных превысило изначально установленную планку. Он также отметил, что 49 тысяч из мобилизованных уже выполняют боевые задачи.

У нас уже 318 тысяч мобилизованных. Почему 318 тысяч? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается, — сказал президент.

31 октября Путин заявил о завершении частичной мобилизации в России.

Ранее официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что на территории России завершились мероприятия в рамках частичной мобилизации. По его словам, все плановые действия, которые связаны с призывом на военную службу, военными комиссариатами совместно с региональными властями граждан, пребывающих в запасе, прекращены.