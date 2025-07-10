Москалькова раскрыла данные о демобилизации военных из зоны СВО Москалькова: в 2025 году одобрено более 70 заявок на демобилизацию из зоны СВО

Аппарат уполномоченного по правам человека в России одобрил более 70 обращений по вопросу демобилизации военных из зоны СВО за последние шесть месяцев, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, решения принимаются коллегиально, каждый случай рассматривают индивидуально.

Участник СВО в связи с особыми семейными обстоятельствами может обратиться к командиру воинской части [с заявлением о демобилизации] <...>. Вот таких только в этом году положительных решений по нашим обращениям было более 70, — подчеркнула она.

Ранее житель Бурятии из-за ребенка вернулся домой из зоны проведения специальной военной операции спустя 2,5 года службы. Омбудсмен региона Юлия Жамбалова пояснила, что мужчину демобилизовали, потому что он вынужден воспитывать несовершеннолетнего в одиночку.

Россиянина мобилизовали в сентябре 2022 года. На тот момент он был отцом-одиночкой: в 2017 году мужчина развелся с супругой, а спустя год ее лишили родительских прав. По решению суда ребенка передали отцу.