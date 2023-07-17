Путин назначил нового постпреда РФ при ОИС Путин назначил Турко Даудова постпредом РФ при Организации исламского сотрудничества

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Турко Даудов

Президент России Владимир Путин назначил Турко Даудова постоянным представителем РФ при Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщается в тексте указа главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации. Отмечается, что Даудов занимал должность представителя главы Чеченской Республики в арабских и мусульманских странах.

Назначить Даудова Турко Илмадиевича постоянным представителем РФ при Организации исламского сотрудничества в Джидде, Королевство Саудовская Аравия, — говорится в документе.

Ранее страны ОИС призвали принять коллективные меры против проявлений исламофобии и повторяющихся оскорблений символов ислама в мире. Таким образом они отреагировали на акцию с сожжением Корана в Швеции. В организации заявили, что им необходимо постоянно работать с международным сообществом в вопросах незамедлительного реагирования на любые антирелигиозные призывы.

28 июня в Стокгольме 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. Эту акцию он устроил в первый день Курбан-байрама у мечети шведской столицы. Местная полиция разрешила ее проведение, сославшись на постановление суда, который отменил введенный властями запрет на демонстрации с сожжением священной книги мусульман.