В ОИС призвали принять меры против исламофобии Глава ОИС Таха призвал призвал мусульманские страны сообща принять меры в ответ на сожжение Корана

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Ибрахим Таха

Страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвали принять коллективные меры против проявлений исламофобии и поруганий повторяющих оскорблений символов ислама в мире, сообщает саудовский телеканал Al Ekhbariya. Таким образом они отреагировали на акцию с сожжением Корана в Швеции.

Поругания Корана и оскорбление пророка ислама не являются единичными проявлениями исламофобии. Мусульманские страны должны принять коллективные меры, чтобы прекратить это, — заявил генсек ОИС Ибрахим Таха на экстренном заседании организации.

Таха подчеркнул, что ОИС необходимо постоянно работать с международным сообществом в вопросах незамедлительного реагирования на любые антирелигиозные призывы.

28 июня в Стокгольме 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. Эту акцию он устроил в первый день Курбан-байрама у мечети шведской столицы. Местная полиция разрешила ее проведение, сославшись на постановление суда, который отменил введенный властями запрет на демонстрации с сожжением священной книги мусульман.

Акция в Стокгольме послужила поводом для протестов в Ираке. Местные жители, возмущенные сожжением Корана, ворвались на территорию посольства Швеции и потребовали высылки главы дипмиссии.