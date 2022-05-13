Путин и Шольц договорились продолжить контакты по украинской тематике Президент России Путин и канцлер ФРГ Шольц обсудили гуманитарные процессы на Украине

Президент России Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили гуманитарные проблемы в регионе, в частности эвакуацию гражданских лиц с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе с участием ООН и Международного комитета Красного Креста, говорится на сайте Кремля.

Также Путин дал «принципиальную» оценку российско-украинским переговорам, которые, отмечается в сообщении, по сути, заблокированы Киевом.

Президент России и канцлер Германии условились, что дискуссия по упомянутым вопросам будет продолжена в ходе контактов по различным каналам, — говорится в сообщении.

Российский лидер также обратил внимание канцлера на продолжающиеся нарушения украинскими неонацистами норм международного права и заявил, что они используют террористические методы.

Накануне Шольц провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы двух государств также обсуждали переговорный процесс между Киевом и Москвой.