Путин допустил ужесточение наказания за утечку персональных данных

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Ответственность за нарушения в сфере защиты персональных данных в России может быть ужесточена, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Глава государства отметил, что нужно проработать предложение об оборотных штрафах для компаний за утечку данных.

Пока это все не отрегулировано. И нуждается в этом дополнительном регулировании. Наверное, есть необходимость и ужесточения ответственности за правонарушения в этой сфере, — подчеркнул Путин.

По словам Путина, решение об ужесточении санкций должно быть взвешенным, так как необходимо одновременно защитить интересы граждан и не создать препятствий для развития «очень нужных для государства информационных технологий».

Говоря о возможной уголовной ответственности за утечку информации, Путин отметил, что в этом случае речь может идти только о людях, которые знают и понимают, что используют украденные данные.

Ранее Путин заявил на встрече с членами СПЧ, что его позиция по вопросу возвращения в стране смертной казни не изменилась — он выступает против.

По словам главы государства, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин говорил о том, что для возвращения смертной казни в стране придется изменить Конституцию.