Путин приехал в Тулу

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Тулу. Сегодня, 4 апреля, он посетит предприятие по производству тяжелой железнодорожной техники «Тулажелдормаш», а также проведет заседание президиума Государственного совета на тему «О развитии промышленности РФ в условиях санкционного давления».

Российский лидер начал рабочую поездку в Тулу с посещения завода «Тулажелдормаш», которое занимается производством тяжелой железнодорожной техники, а также созданием оборудования для строительства и поддержания путей.'

В последний раз Путин посещал Тулу в декабре 2022 года, там у него прошло совещание по обеспечению потребностей российской армии. Сопровождал его лично губернатор региона Александр Дюмин. Кроме этого, он посетил Конструкторское бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова, которое занимается выпуском высокоточного оружия для российской армии.

Ранее президент России в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что необходимо создать фонд помощи для ветеранов и семей погибших и раненных в СВО, который будет координировать решение всех социальных вопросов. Глава государства подчеркнул, что процесс получения помощи должен быть понятным и доступным.