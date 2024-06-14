Путин дал ответ всем желающим присоединиться к БРИКС Путин пообещал оказать содействие плавному включению новых участников БРИКС

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Россия будет содействовать плавному включению новых участников БРИКС, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания расширенной коллегии МИД. Глава государства пообещал принять необходимые меры к саммиту международной организации, который пройдет в Казани в 2024 году, передает корреспондент NEWS.ru.

В рамках российского председательства [в БРИКС] в этом году будем содействовать плавному включению новых участников БРИКС в рабочие структуры объединения. Прошу правительство, МИД продолжить содержательную работу, диалог с партнерами, чтобы выйти на саммит БРИКС в Казани в октябре с весомым набором согласованных решений, — сказал он.

Путин также отметил, что БРИКС со временем станет одним из стержневых регулирующих институтов. Российский лидер добавил, что Москва видит растущий интерес к этому объединению.

БРИКС представляет собой межгосударственное неформальное объединение наиболее динамично развивающихся крупных стран. Участниками объединения сейчас являются 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия.

Министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг ранее передал официальное письмо о намерении королевства вступить в международную организацию БРИКС российскому коллеге Сергею Лаврову. Отмечалось, что передача прошла во вторник, 11 июня, после заседания Диалога БРИКС с развивающимися странами, который состоялся в Нижнем Новгороде.