02 декабря 2025 в 17:36

Путин дал одно обещание иностранным контрагентам

Путин: Россия будет выполнять все обязательства перед иностранными контрагентами

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ ‭«Россия зовет!» Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ ‭«Россия зовет!» Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Россия будет выполнять все обязательства перед иностранными контрагентами, заявил глава государства Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», мероприятие транслировала пресс-служба Кремля. Российский лидер также подчеркнул, что Москва продолжит выстраивать суверенную экономику с собственными интересами во главе.

Мы будем и дальше выполнять обязательства перед иностранными контрагентами и наращивать сотрудничество с теми государствами, которые в этом заинтересованы, — сказал Путин.

Ранее глава государства заявил, что ряд иностранных компаний, ушедших с российского рынка, подставил этим своих партнеров в РФ. По его словам, многие пошли на такой шаг по принуждению своих элит.

Прежде президент РФ рассказывал, что российская экономика стала четвертой в мире по паритету покупательной способности. По его словам, это результат общей работы коллективов предприятий и компаний из всех регионов страны. Также Путин добавил, что в последние два года «в далеко не тепличных условиях» экономика страны росла опережающими темпами: в 2023 году ее рост составил 4,1%, а в 2024-м — 4,3%.

