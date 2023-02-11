Пушков рассказал об обвале авторитета США в XXI веке

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Официальная резиденция президента США

Уровень доверия к США вне западного мира критически снижается, написал в своем Telegram-канале председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. При этом, по мнению сенатора, в Вашингтоне считают иначе.

Уровень доверия к США в незападном мире приближается к критическим величинам. <...> В XXI веке обвал авторитета США очень заметен. В Вашингтоне, судя по всему, считают иначе. Но в этом случае они сильно заблуждаются, — написал Пушков.

По мнению сенатора, на такое положение дел указывает и опубликованное ранее расследование американского журналиста Сеймура Херша, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Согласно представленным данным, американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии. Как утверждает Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности.

Ранее Байден заявил, что Вашингтон объединил страны НАТО. Коалиция была выстроена, чтобы противодействовать российской спецоперации на Украине, подчеркнул он.