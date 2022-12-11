Пушков предупредил Запад о последствиях агрессии Сенатор Пушков предупредил США и Запад о последствиях непродуманных и агрессивных шагов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алексей Пушков

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил о том, что последствия агрессивных действий США могут ощущаться на протяжении десятилетий и тому есть многочисленные примеры. Таким образом сенатор прокомментировал статью издания The Hill о том, что утечку американского оружия с Украины невозможно остановить. Пушков в своем Telegram-канале подчеркнул, что Запад не сможет бесконечно избегать последствий непродуманных шагов.

Последствия агрессивных и непродуманных действий США и их союзников для них же самих длятся десятилетиями: от терактов ИГ (признана террористической организацией, запрещена в РФ) и его адептов против европейцев до массовых волн беженцев из Ливии, Ирака, Сирии, Афганистана, — написал он.

По словам Пушкова. сегодня к перечисленному добавляется еще и «ломка» в отрасли энергетики. Западу, по мнению сенатора, пока удается «амортизировать» процессы, но потенциал такой амортизации не бесконечен.

В материале The Hill авторы указали, что переданное Вашингтоном Киеву вооружение начало распространяться по другим странам. При этом отследить, что Украина не станет использовать какую-либо ракетную систему или самолет для втягивания США в конфликт с РФ крайне сложно. Отследить использование миллионов единиц стрелкового оружия — просто невозможно.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности международной организации заявил о росте контрабанды поставляемого Украине оружия в третьи страны. Темой, в связи с которой Москва попросила о проведении заседания, он назвал «последствия растущих контрабандных поставок оружия, поставляемого Украине, в различные регионы земного шара для международного мира и безопасности». Российский постпред отметил, что правоохранительные службы Европы в последнее время столкнулись с попаданием украинских вооружений в руки преступных группировок. В частности, такие факты отмечены в Финляндии, Швеции, Дании и Нидерландах.

В свою очередь США объявили о новом пакете оборонной помощи Украине в размере $275 млн. Киев получит артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, снаряды калибра 155 мм, а также новое вооружение для укрепления оборонных возможностей и противостояния угрозам, в том числе атакам беспилотников.