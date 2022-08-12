Пушков предупредил Евросоюз о последствиях нефтяного эмбарго Сенатор Пушков указал Евросоюзу на тяжёлые последствия нефтяного эмбарго

Фото: Павел Кашаев/Russian Look/Global Look Press

Алексей Пушков

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что у Евросоюза ещё есть время не доводить дело до больших проблем из-за эмбарго на поставки нефти из России. Без российской нефти Европе придётся тяжело, отметил он в Telegram.

Так сенатор отреагировал на публикацию обозревателя Bloomberg Хавьера Бласа о победе России в противостоянии на нефтяном рынке.

Эмбарго на морские перевозки российской нефти, которое ЕС вводит с 2023 года, накажет куда больше самих европейцев, чем Россию, — подчеркнул Пушков.

Он считает, что в Брюсселе ещё успевают скорректировать санкции. Это позволит отказаться от нефтяного эмбарго в соответствии с официальным принципом ЕС, гласящим, что санкции должны сказываться на России сильнее, чем на странах Европы.

В данном же случае выходит наоборот, — считает политик.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин 8 июля на совещании с правительством по энергетическому комплексу коснулся введённых против российского ТЭК ограничений и предупредил о катастрофических последствиях санкций для мирового рынка газа. Глава государства также поставил задачу, чтобы российские энергокомпании были готовы к нефтяному эмбарго.