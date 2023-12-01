Проект «Ковчег» и телеканал «Дождь» включены в список иноагентов

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Министерство юстиции признало иностранным агентом проект «Ковчег», сообщается на сайте ведомства. Кроме того, реестр пополнили социолог Игорь Эйдман, а также юрист и основатель «Ковчега» Анастасия Буракова. Также Минюст повторно внес в реестр иноагентов телеканал «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Проект «Ковчег» выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Эйдман открыто выражал поддержку Вооруженным силам Украины, а также принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, он также сотрудничает с иностранными организациями и проживает за пределами РФ.

Кроме того, Минюст России повторно внес в реестр иноагентов телеканал «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), но на этот раз в реестр включено «иное объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием „Телеканал Дождь“». В ведомстве подчеркнули, что оно является публичной площадкой для иноагентов и представителей нежелательных на территории РФ организаций.

Региональный благотворительный фонд «Самарская губерния» и организация «Открытый Петербург» исключены из списка. Фонд прекратил осуществление деятельности в качестве иноагента, а организация была ликвидирована.

Ранее сообщалось, что семья журналистки и гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) начала распродавать свое имущество. Речь идет о трех домах, расположенных на Рублевке и в поселке Никольская Слобода.