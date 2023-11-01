Семья гендиректора «Дождя» начала избавляться от недвижимости в России

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Наталья Синдеева

Семья журналистки Натальи Синдеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), являющейся гендиректором телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), выставила на продажу свою недвижимость в России, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, продажа трех домов проходит в закрытом режиме. Объекты расположены на Рублевке и в коттеджном поселке Никольская слобода.

Источники канала утверждают, что первый особняк, находящийся в Никольской слободе, продавали за $18 млн, однако покупателю удалось снизить цену до $16 млн. Позднее продавец вновь поднял цену до $25 млн. Площадь участка составляет 115 соток, на его территории расположены основное здание, дом для персонала, библиотека, а также бассейн. Стоимость второго участка оценивается в $35 млн, его площадь составляет шесть гектаров. Отмечается, что на него уже нашелся покупатель.

Как сообщалось ранее, музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) переписал долю в московской квартире на своего сына. Договор дарения был заключен в сентябре 2023 года. Квартира площадью в 56,5 кв. м находится на Ленинском проспекте в историческом доме работников ВЦСПС. Здание было построено в 1940 году.